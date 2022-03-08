Apple представила новый 27-дюймовый 5K-дисплей Apple Studio стоимостью $1599

Наряду с совершенно новым настольным компьютером Mac Studio сегодня Apple объявила о пополнении в линейке внешних дисплеев: Apple Studio Display. Студия поступит в продажу 18 марта по цене от 1599 долларов.

Студийный дисплей имеет диагональ 27 дюймов и разрешение экрана 5K. Вы также можете получить вариант дисплея с нанотекстурой, чтобы минимизировать блики. В дисплей Studio встроен чип A13, обеспечивающий богатую интеграцию и функции, включая питание акустической системы и веб-камеру с поддержкой Center Stage.

Studio Display имеет полностью алюминиевый корпус с тонкими рамками и встроенную подставку с возможностью наклона до 30 градусов. В качестве дополнительной опции доступна регулируемая по наклону и высоте подставка.

В отличие от Pro Display XDR, Apple Studio Display включает в себя веб-камеру для видеозвонков. Сверхширокая 12-мегапиксельная веб-камера включает поддержку Center Stage, впервые эта функция доступна на платформе Mac.

Studio Display также включает в себя массив из трех микрофонов и массив из шести динамиков с поддержкой вывода звуковой сцены Dolby Atmos.

Studio Display оснащен тремя встроенными портами USB-C и портом Thunderbolt для однопортового подключения к ноутбуку с обменом данными и зарядкой мощностью 96 Вт.

Полная трансляция события — https://astera.ru/news/meropriyatie-apple-peek-performance/