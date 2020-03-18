Apple обновила свой самый дешевый ноутбук

Apple без каких-либо анонсов представила обновленный ноутбук MacBook Air, который стал немного дешевле и лишился проблемной клавиатуры.

MacBook Air внешне не изменился, но при этом в нем появилась новая фирменная клавиатура ножничного типа — Magic Keyboard, а также увеличься минимальный объём SSD накопителя.

Ранее ноутбук можно было купить с SSD на 128 ГБ, а теперь минимальный SSD будет на 256 ГБ, максимальный объем накопителя 2 ТБ.

В основе самого дешевого ноутбука лежат процессоры серии Core i, а самый простой это Core i3, тогда как в топовых вариантах ноутбука предлагается Core i7.

Автономность обновлённой модели осталась без изменений – до 13 часов в режиме просмотра видео.

В России самая дешевая конфигурация MacBook Air будет стоить 89 990 рублей, а в США 999 долларов.