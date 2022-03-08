Apple представила новейший процессор M1 Ultra, объединяющий чипы M1 Max

Сегодня Apple анонсировала последний чип семейства M1 — чип M1 Ultra. Этот процессор объединяет два процессора M1 Max в один чип.

После того, как в октябре Apple представила чипы M1 Pro и M1 Max, теперь Apple выпускает процессор M1 Ultra со 128 ГБ унифицированной памяти. Со 114 миллиардами транзисторов он имеет пропускную способность памяти 800 ГБ/с и межпроцессорную пропускную способность 2,5 ТБ/с.

Этот 20-ядерный процессор имеет 16 высокопроизводительных ядер и 4 высокоэффективных ядра. Благодаря 32-ядерному нейронному движку он может выполнять 22 триллиона операций в секунду. Благодаря 64-ядерному графическому процессору производительность графического процессора в восемь раз выше по сравнению с чипом M1, представленным в 2020 году.

Этот чип M1 Ultra предлагает поддержку H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW с аппаратным ускорением с 2 модулями декодирования видео, 4 модулями кодирования видео и 4 модулями кодирования/декодирования ProRes.

Apple также утверждает, что чип M1 Ultra обеспечивает лучшую в отрасли производительность на ватт при 5-нм техпроцессе.

Этот процессор будет использоваться в совершенно новом Mac Studio, который мы только что представили на сегодняшнем мероприятии «Peek Performance».

Полная трансляция события — https://astera.ru/news/meropriyatie-apple-peek-performance/