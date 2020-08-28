Fortnite для iOS и Mac больше не будет обновляться

Epic Games уже предупредила пользователей на этой неделе, что Fortnite для iOS и Mac больше не будет получать обновления с новыми сезонами из-за спора между компанией и Apple, которая удалила игру из App Store. Epic сообщила игрокам, что на сегодняшний день Fortnite для всех платформ Apple официально заблокирован и не будет получать никаких обновлений:

В электронном письме, отправленном сегодня игрокам Fortnite, Epic Games еще раз предупреждает, что Apple блокирует игру в App Store, и по этой причине пользователи iOS и Mac больше не будут получать новый внутриигровой контент.

«Apple блокирует обновления Fortnite и новые установки в App Store и заявила, что они лишат нас возможности разрабатывать Fortnite для устройств Apple. В результате обновление Chapter 2 — Season 4 (v14.00) не вышло 27 августа на iOS и macOS».

Игроки, которые уже загрузили Fortnite из iOS App Store, по-прежнему смогут установить предыдущую версию игры на свой iPhone или iPad, но с этого момента у нее будут некоторые ограничения. «Если вы уже загрузили Fortnite через App Store, вы сможете продолжить играть в Главу 2 — обновление 13.40 сезона 3», — сообщает Epic.

Любые новые предметы, которые были добавлены в новые версии Fortnite, не будут доступны в версиях для iOS и Mac, включая подарки и испытания. Epic Games также повторяет, что игровые режимы Battle Lab, Duos и LTM в настоящее время отключены на iOS. Это означает, что Fortnite на iPhone, iPad и Mac теряет кроссплатформенную совместимость.

Чтобы продолжить играть в Fortnite с последними обновлениями, пользователи должны загрузить игру на других платформах, таких как Windows или Android.