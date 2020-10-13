iPhone 12 официально поддерживает 5G

IPhone от Apple стал намного быстрее. Во вторник компания представила свою последнюю линейку iPhone 12 — все устройства поддерживают 5G, включая сверхбыструю версию миллиметрового диапазона.

Модели iPhone 12 Pro изготовлены из нержавеющей стали и представлены в четырех вариантах отделки: серебристый, графит, золотой и тихоокеанский синий.

Обычный iPhone 12 отличается новым дизайном, напоминающим планшеты Apple iPad Pro. Более плоские стороны придают iPhone новое ощущение впервые за три года. IPhone 12 имеет алюминиевую раму с новыми антеннами вокруг устройства для подключения к сетям 5G. Он будет представлен в черном, белом, зеленом, синем и красном цветах и ​​оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с меньшими рамками, чем его предшественники. А iPhone 12 на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче, чем более старый iPhone 11.

Новый iPhone 12 будет стоить 799 долларов. Apple также представила iPhone 12 Mini, который будет стоить 699 долларов.

Добавление возможности подключения 5G — первое для линейки устройств Apple. (Нет, ваши старые телефоны AT&T с надписью «5G E» не могут подключаться к новым сетям 5G ). Наиболее заметным улучшением 5G по сравнению с тем, что предлагает сегодня iPhone, является более высокая скорость загрузки, отсюда и приглашение Apple на мероприятие «Привет, скорость». 5G может работать от 10 до 100 раз быстрее, чем ваше обычное сотовое соединение 4G, что делает загрузки и потоковое видео более быстрыми, чем когда-либо. Он также более отзывчив, чем 4G, что значительно упрощает игры, потоковое видео и другие задачи.

В целом ожидается, что 5G изменит наш образ жизни, так же как 4G привел к появлению таких приложений, как Uber. Но технология еще только зарождается, и большинство потребителей не используют 5G. По состоянию на вторник все три основных оператора связи США теперь имеют общенациональные сети 5G, хотя они построены на более медленной версии 5G. Генеральный директор Verizon Ханс Вестберг появился на сцене на виртуальном мероприятии Apple, чтобы объявить, что крупнейший оператор беспроводной связи в стране теперь имеет низкополосную сеть 5G , которая предлагает значительно больший охват — на более низких скоростях — чем предыдущий вариант ее сверхбыстрой сети. mmWave 5G.

IPhone плавно переключается между 4G и 5G для экономии заряда аккумулятора. Когда требуется 5G — например, для потоковой передачи видео высокой четкости — он автоматически подключается к этой сети. В противном случае устройство включит соединение 4G. Процессоры 5G, которые все еще являются новыми, потребляют много энергии, и они также вызывают перегрев ранних устройств. Переключаясь между 4G и 5G, Apple стремится предотвратить эти проблемы.