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Apple повысила цены на замену аккумуляторов для iPhone 16 Pro и Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Apple сохранила цены новых iPhone на уровне прошлогодних моделей, хотя изменения всё же случились. Теперь замена аккумулятора на iPhone 16 Pro и Pro Max в официальном сервисе стоит 119 долларов, что на 20 долларов дороже, чем для прошлогодних моделей. Базовая версия и Plus пока остаются без подорожания.

Это не первый случай увеличения цен на ремонт: в 2022 году замена батареи для iPhone 14 подорожала с 69 до 99 долларов. Затем Apple повысила цены на аккумуляторы для iPad, MacBook, старых iPhone и Apple Watch.

Пользователи могут рассмотреть возможность самостоятельного ремонта. С выходом iOS 18 появится возможность подтверждать подлинность оригинальных запчастей без специального оборудования.

 

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