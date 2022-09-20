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Apple переработала конструкцию iPhone 14, чтобы упростить ремонт устройства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

iPhone 14 оказалось проще ремонтировать, чем все предыдущие модели начиная с iPhone X.

iFixit опубликовали финальный ролик с разборкой iPhone 14, в котором специалисты рассказали про устройство аппарата, а также как он разбирается.

Новинки от Apple получили съёмную заднюю панель, а такое решение компания использовала в iPhone 4. После она отказалась от подобной конструкции, что затрудняло ремонт и делало его дороже.

В iPhone 14 и iPhone 14 Plus отдельно можно заменить дисплей и заднюю панель, причем для замены задней панели не нужно разбирать весь смартфон.

Замена заднего стекла обойдется в 169-199 долларов в зависимости от модели, что даже дешевле, чем поменять заднюю панель в iPhone 13.

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iPhone 14
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