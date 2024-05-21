Apple оценит iPhone SE четвертого поколения не дороже 500 долларов

Согласно информации, полученной из надежного источника внутри Apple, компания планирует представить новое поколение своего популярного смартфона iPhone SE. Известный инсайдер Revegnus поделился некоторыми деталями о грядущем устройстве.

Согласно инсайдерским данным, основной целью Apple является сохранение доступной цены на iPhone SE. Ожидается, что новая модель будет стоить около 429 долларов, что примерно равно 39 тысячам рублей. Такая цена будет соответствовать стоимости предыдущего поколения iPhone SE.

Однако стоит отметить, что Apple может быть вынуждена незначительно увеличить цену из-за инфляции, использования новых материалов и других факторов. Тем не менее компания стремится удержать цену устройства ниже отметки в 500 долларов.

Интересно, что MacRumors сообщает, что Apple планирует использовать устаревшие OLED-панели, которые уже применялись в iPhone 13 и iPhone 14, чтобы снизить затраты на исследования и разработку новых экранов. Такой подход позволит компании сохранить доступность цены устройства.

Предполагается, что новый iPhone SE будет выпущен весной 2025 года. Он получит улучшенный OLED-дисплей с функцией Face ID, а размер экрана увеличится с 4,7 до 6,1 дюйма. Это позволит пользователям насладиться более просторным и удобным дисплеем на своем iPhone SE.