Apple вернула производство iPhone на прежний уровень

Сборка устройств компании Apple на китайских предприятиях возобновилась полностью.

Полностью восстановили производство iPhone, AirPods и других устройств компании.

Как сообщили аналитики, Apple на фоне пандемии коронавируса серьезно сократила поставки своей продукции в 13 ключевых стран.

Доставка смартфонов была более 6 дней, а за счет восстановления производства время сократилось до 2 дней.

То, что китайские предприятия возобновили производство это хорошая новость, так как Китаю удалось выйти из режима карантина.

Однако теперь у компании появились другие проблемы, также связанные с коронавирусом, который бушует в других странах.

Из-за этого компании пришлось закрыть все свои магазины в мире, за исключением Китая. То есть, простой магазинов обязательно скажется на продажах смартфонов и другой техники Apple.