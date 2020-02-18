Apple объявила о снижении поставок iPhone

Американская компания корректирует планы по поставкам не только смартфонов, но и другой техники.

Причиной снижения поставок iPhone, о котором объявила Apple, является все тот же коронавирус, который внес свои коррективы в работу ряда компаний не только в Китае, но и в мире.

Как отметили представители бренда, влияние коронавируса оказалось существенно сильнее, чем ожидалось.

В результате в Apple снижают планы по объёмам поставок, продаж и доходов.

Так, у производителя наблюдаются сбои с поставками смартфонов, а еще ей пришлось временно закрыть свои магазины в Китае.