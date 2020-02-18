Из-за коронавируса поставки смартфонов упадут до рекордного минимума

Вспышка коронавируса повлияла на большинство компаний в мире.

Так, из-за временных сбоев с поставками комплектующих страдает автомобильная промышленности, а также коронавирус внес свои коррективы в производство смартфонов, планшетов, ноутбуков, другой носимой электроники, игровых консолей и так далее.

Аналитические компании пристально следят за ситуацией и прогнозируют серьезный спад поставок смартфонов и другой техники.

Больше всего пострадает сегмент смартфонов, которому предрекли падение на 12%, а это будет рекордный минимум за последние пять лет.

Снизится развитие и сетей пятого поколения, в связи с тем, что четверть оптоволокна выпускается в городе Ухань, а он, как известно, является источником вспышки опасного вируса.

Снизятся поставки и умных часов, причем прогнозируется, что падение составит 16%.

Поставки ноутбуков сократятся на 12.3%, мониторов – 5,2% и телевизоров – 4,5%. Почти незаметно коронавирус пройдет для производства моделей памяти DRAM и NAND.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут дефицитными из-за коронавируса.