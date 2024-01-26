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Apple не позволит пользователям за пределами ЕС использовать сторонние приложения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Многие пользователи iOS заинтересовались возможностью использовать сторонние магазины приложений после появления такой функции в Европе. Однако Apple решила предусмотреть этот момент и ввела ограничения.

Компания объясняет, что все изменения будут действовать только в Европейском Союзе, где действуют требования закона о более открытой платформе.

Чтобы предотвратить доступ пользователей из других регионов к сторонним магазинам, Apple планирует тщательно контролировать их реальное местоположение и использовать информацию о платежном адресе Apple ID, фактическом местоположении пользователя, выбранном регионе в настройках iOS, а также классе устройства и его происхождении.

Отмечается, что доступ к «европейским функциям» будет блокироваться на устройствах, предназначенных для китайского рынка. Однако компания сможет обновлять список стран с доступом к сторонней загрузке в случае, если соответствующие требования будут приняты в других регионах.

В Apple заявили, что не намерены разрешать загрузку приложений за пределами ЕС

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