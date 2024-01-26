В Apple заявили, что не намерены разрешать загрузку приложений за пределами ЕС

Последние изменения в политике App Store были внесены в соответствии с нормами закона о цифровых рынках (DMA), установленных регуляторами ЕС.

Компания Apple отказалась от идеи сделать послабления для других регионов, объяснив, что это создаст ряд угроз для клиентов, которые предотвращает их собственная политика.

Она отметила, что изменения, требуемые DMA, включают новые технологии и процессы, которые требуют доработки и не проверены.

Компания также подчеркнула важность защиты конфиденциальных данных пользователей и отслеживания приложений и их обновлений для обеспечения прозрачности в сборе данных.

Наконец, Apple отметила, что изменение политики App Store в странах Евросоюза было результатом требований регуляторов, и компания считает свою традиционную практику распространения ПО наиболее подходящей для интересов пользователей.