Apple представит 9 новых продуктов, включая iPhone 12

В распоряжении издания Mydrivers оказались данные о новинках, которые готовит компания Apple.

В частности, источник сообщил о конкретных моделях и даже указал порядок, в котором они будут представлены.

Оказалось, что помимо новой линейки флагманов iPhone 12 будет представлено еще 8 новинок. Все они дебютируют в формате онлайн.

Так, одной из новинок станет Apple Card, после которой пройдет премьера iPad 8 и Apple Watch 6. Затем будут показаны iPhone 12 и iPhone 12 Max, далее пройдет дебют AirTag, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и AirPower.

Кредитная карта американской компании была представлена в 2019 году, а в 2020 году, вероятно покажут ее обновленный вариант, предположительно с новыми привилегиями для пользователей.

Что касается AirTag, то это гаджет наподобие брелока, которые обладает возможностью вести поиск и отслеживать устройства.

Ну и наконец AirPower представляет собой беспроводную станцию для мобильных устройств Apple.