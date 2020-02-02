Apple начала продажи восстановленных планшетов iPad Air и iPad mini 5

Теперь у желающих приобрести планшеты Apple появилась возможность сделать это со скидкой.

Недавно в продаже появились восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max, а теперь стали доступны и планшеты iPad Air и iPad mini 5, скидка на которые составляет 15%.

В денежном выражении размер скидки колеблется от 60 до 100 долларов.

iPad mini 5 можно купить по цене от 339 до 579 долларов в зависимости от версии, а iPad Air продают от 419 до 659 долларов. Планшеты доступны в серебристом, золотом и сером цветах.

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