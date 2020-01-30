Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Меню
Поиск

USD/RUB: 62.39 EUR/RUB: 68.68 BTC/USD: 9316.02

30 февраля : четверг

ТОП новости

Интервью

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

30.01.2020 17:56

Представленный недавно компанией Tesla пикап стал поводом для обсуждений, так как грузовичок имеет необычный и яркий дизайн.
Российская компания Caviar не осталась в стороне и выпустила свой Tesla Cybertruck, правда в этом случае речь идет о смартфоне.

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.

В частности, его дизайн заключается в добавлении острых граней. Заднюю крышку, а также боковые грани защитили титановыми пластинами, в том числе металлическую накладку сделали и для экрана, которая также может превращаться в подставку во время использования смартфона.

Стоит отметить, что корпус оригинального iPhone 11 Pro разобрали полностью, а «начинку» переместили в полностью новый, разработанный с нуля корпус.

Стоимость новинки не называют, но уточняется, что тираж будет ограничен 99 экземплярами. Среди них будет не только iPhone 11 Pro, но и 11 Pro Max в конфигурациях с разным объёмом памяти.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги