Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck30.01.2020 17:56
Представленный недавно компанией Tesla пикап стал поводом для обсуждений, так как грузовичок имеет необычный и яркий дизайн.
Российская компания Caviar не осталась в стороне и выпустила свой Tesla Cybertruck, правда в этом случае речь идет о смартфоне.
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
В частности, его дизайн заключается в добавлении острых граней. Заднюю крышку, а также боковые грани защитили титановыми пластинами, в том числе металлическую накладку сделали и для экрана, которая также может превращаться в подставку во время использования смартфона.
Стоит отметить, что корпус оригинального iPhone 11 Pro разобрали полностью, а «начинку» переместили в полностью новый, разработанный с нуля корпус.
Стоимость новинки не называют, но уточняется, что тираж будет ограничен 99 экземплярами. Среди них будет не только iPhone 11 Pro, но и 11 Pro Max в конфигурациях с разным объёмом памяти.
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