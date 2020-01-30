Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck

Представленный недавно компанией Tesla пикап стал поводом для обсуждений, так как грузовичок имеет необычный и яркий дизайн.

Российская компания Caviar не осталась в стороне и выпустила свой Tesla Cybertruck, правда в этом случае речь идет о смартфоне.

Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.

В частности, его дизайн заключается в добавлении острых граней. Заднюю крышку, а также боковые грани защитили титановыми пластинами, в том числе металлическую накладку сделали и для экрана, которая также может превращаться в подставку во время использования смартфона.

Стоит отметить, что корпус оригинального iPhone 11 Pro разобрали полностью, а «начинку» переместили в полностью новый, разработанный с нуля корпус.

Стоимость новинки не называют, но уточняется, что тираж будет ограничен 99 экземплярами. Среди них будет не только iPhone 11 Pro, но и 11 Pro Max в конфигурациях с разным объёмом памяти.