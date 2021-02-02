Apple может отказаться от выпуска нового iPhone под названием iPhone 13

Недавно стала известна первая возможная особенность аппарата iPhone 14, но перед ним должна выйти модель с названием iPhone 13.

Но как выяснили источники, Apple может отказаться от выпуска нового смартфона под названием iPhone 13.

Речь идет об отказе не от выпуска самого смартфона, а от названия, вместо которого выйдет устройство с названием iPhone 12S.

Первые сообщения о том, что преемник iPhone 12 появится как iPhone 12S появились еще после презентации актуальной линейки, но теперь информацию подтверждают и другие источники.

То есть по сути новое поколение iPhone, которое должно дебютировать в этом году, будет улучшенным вариантом iPhone 12 и именно поэтому ему не станут менять название на iPhone 13.

А вот уже преемник этой модели выйдет как iPhone 14, но возможно и iPhone 13.

Что касается iPhone 12S, то они в отличие от предшественников будут иметь улучшенные камеры, дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц, а также уменьшенный вырез под фронтальную камеру.