Названа первая возможная особенность нового iPhone 14

В новом поколении iPhone, которое выйдет через два года может не оказаться привычного выреза, как у предшественника.

Недавно сетевой информатор рассказал о рабочем прототипе, который уже создала американская компания.

Наряду с этим стало известно, какую особенность может получить аппарат, который выйдет через поколение.

По данным инсайдера MauriQHD, Apple работает над смартфоном без экранного выреза.

При этом отмечается, что новый iPhone 13, который готовится к выходу, сохранит свой привычный дизайн, а вот его преемник iPhone 14 уже может получить более широкую верхнюю рамку, где и расположатся все датчики, а также разговорный динамик.

Благодаря этому в смартфонах не окажется надоевшей многим «челки». Инсайдер уверен, что увиденным им прототип будет серийным, однако для начала компания как минимум выпустит одно поколение смартфонов, но с уменьшенным вырезом.

Между тем, недавно сообщалось, что iPhone 13 могут представить не в 2021, а в 2022 году, но пока подтверждений этой информации нет.