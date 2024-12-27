Apple может начать сотрудничество с ByteDance ради внедрения ИИ в iPhone в КНР

Ранее стало известно, что Apple не может запустить свой ИИ на территории КНР. Компания не получила разрешение на запуск своей нейросети Apple Intelligence в Китае, что мешает продвижению iPhone.

Apple начала решать эту проблему и рассматривает возможность сотрудничества с китайской компанией ByteDance, чтобы внедрить функции генеративного искусственного интеллекта в iPhone на китайском рынке.

Вероятность такого партнерства возросла после того, как ByteDance объявила о планах увеличить капитальные расходы в 2025 году до 160 миллиардов юаней, что составляет около 22 миллиардов долларов.

Эти инвестиции будут направлены на строительство центров обработки данных, что поможет обрабатывать миллиарды запросов каждый день. В прошлом году ByteDance уже инвестировала 80 миллиардов юаней, став одним из крупнейших инвесторов в области ИИ среди китайских компаний.

Стремление ByteDance развивать генеративный ИИ делает её привлекательным партнером для Apple, особенно с учетом потенциала китайского рынка и необходимости соблюдения местных стандартов.

Аналитики считают, что успешное сотрудничество может привести к новому суперциклу продаж iPhone, так как Китай остаётся крупнейшим рынком смартфонов.

Ожидается, что сделка между Apple и ByteDance будет заключена в ближайшее время, что позволит Apple значительно улучшить свои позиции на китайском рынке.