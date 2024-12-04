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Apple не может запустить свой ИИ на территории КНР

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Apple может продолжать терять свою долю на рынке смартфонов, если не решит вопросы с Китаем, сообщает Telecoms Tech News.

Издание отмечает, что продажи iPhone в Китае снизились на 8%, при этом этот рынок приносит 17% общего дохода компании.

Аналитик Дашвинджит Каур считает, что одной из причин проблем является недостаточное использование Apple возможностей искусственного интеллекта.

Компания не получила разрешение на запуск своей нейросети Apple Intelligence в Китае, что мешает продвижению iPhone. В то время как китайские производители активно развивают свои технологии ИИ и уже договорились с местными властями.

Нейросеть Apple включает чат-бота ChatGPT от OpenAI, но из-за отсутствия разрешения на работу в Китае, компании придётся либо отказаться от запуска, либо сотрудничать с местными сервисами, такими как Baidu или ByteDance.

Также упоминается, что результаты работы Apple могут создать прецеденты для других компаний, желающих выйти на китайский рынок.

 

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