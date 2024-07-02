Apple хочет добавить инфракрасную камеру в свои AirPods к 2026 году

Инсайдерский отчет от отраслевого аналитика Мин-Чи Куо содержит прогноз относительно будущих моделей наушников Apple AirPods.

По его утверждению, Apple планирует внедрить сканер, аналогичный системе распознавания лиц Face ID, в одну из будущих моделей AirPods.

Предположительно, эта функция будет добавлена в одну из базовых моделей или в Pro-версию наушников, однако конкретные детали не уточняются. Куо утверждает, что производство таких наушников может начаться в 2026 году, а компания Foxconn, давний партнер Apple, станет поставщиком камер для этой технологии.

Предполагается, что такой сканер будет использоваться наушниками для совместной работы с гарнитурами серии Vision Pro и для улучшения функции пространственного аудио.

Также ожидается, что он добавит новую возможность бесконтактного жестового управления к функционалу AirPods. На данный момент Apple сама не делала официальных заявлений относительно этих новых моделей своих наушников.