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Apple патентует чехол для AirPods с экраном в стиле iPod Nano

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Apple планирует создать чехол для AirPods, вдохновленный дизайном iPod nano, согласно поданному патенту.

Apple патентует чехол для AirPods с экраном в стиле iPod Nano

Этот чехол будет иметь сенсорный дисплей, позволяющий управлять воспроизведением музыки, активировать Siri, принимать сообщения и многое другое.

Более того, чехол может предложить немного дополнительного места для хранения, делая его похожим на маленький аудиоплеер с функциональностью Apple Watch.

Обновленный патент указывает на то, что Apple продолжает работу над разработкой более мощного и универсального чехла для AirPods. Это движение напоминает превращение корпуса AirPods в современную версию iPod nano.

Apple патентует чехол для AirPods с экраном в стиле iPod Nano

Хотя идея оборудовать чехол для AirPods собственным дисплеем может показаться необычной, Apple, вероятно, стремится продвинуть AirPods на более высокий уровень рынка. Возможно, мы скоро увидим выпуск AirPods Ultra, предлагающих еще больше возможностей и функций.

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