Apple грозит еще один антимонопольный иск из-за Apple Watch

Apple Watch находятся в центре судебного процесса, поскольку компания столкнулась с претензией из-за системы ЭКГ, поскольку она якобы «скопирована» у медицинской фирмой AliveCor.

Согласно отчету AppleInsider, мобильная медицинская компания AliveCor ранее подала иск о нарушении патентных прав против гиганта из Купертино. Фирма также попросила Комиссию по международной торговле США запретить продажу умных часов производителя iPhone. Теперь AliveCor также требует суда присяжных по патентным вопросам и подала иск в Северном округе Калифорнии.

Согласно документации, AliveCor утверждает, что производитель смартфонов изначально поддерживал разработку браслета для электрокардиограммы Kardiaband. В иске говорится, что «Apple не только изначально одобрила приложения AliveCor, но и рекламировала инновации AliveCor, чтобы продавать больше часов Apple Watch. AliveCor проинформировал Apple о [получении] разрешения FDA и о намерении вскоре начать продажу KardiaBands вместе со своими ранее одобренными приложениями Kardia и SmartRhythm».

В заявке добавлено, что «Apple, наконец, осознала, что анализ здоровья сердца невероятно ценен (и желателен) для пользователей умных часов, и поэтому работала в фоновом режиме, чтобы скопировать идеи AliveCor, включая возможность записи ЭКГ на Apple Watch, а также предоставить отдельное приложение для анализа сердечного ритма». Apple пока не прокомментировала новый иск.

Напомним, что ранее Apple столкнулась с патентным троллем из-за технологии Bluetooth.

Источник — astera.ru.