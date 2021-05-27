Патентный тролль подал в суд на Apple из-за технологии Bluetooth

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.47 EUR/RUB: 89.94 BTC/USD: 8756.9

27 июня : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Патентный тролль подал в суд на Apple из-за технологии Bluetooth

27.05.2021 14:58

Очередной патентный тролль, подающий в суд на Apple, служит хрестоматийным примером необходимости патентной реформы.

Как стало известно astera.ru, компания BillJCo, также известная как LBX Technologies, по сути, пытается заявить о праве собственности на концепцию связи на короткие расстояния между устройствами с использованием Bluetooth. Как и во многих подобных случаях, дело возбуждает так называемая организация по заявлению патентов, также известная как патентный тролль: компания, которая покупает патенты с конкретным намерением подать иск о нарушении, а не делать что-либо.

На Apple подали в суд за нарушение патентных прав компании BillJCo, LLC (LBX Technologies). Компания также подала в суд на Hewlett Packard в рамках отдельного иска. В обоих случаях патентный тролль заявляет, что их шесть полученных патентов были нарушены.

В своем иске BillJCo заявляет, что «Apple производит, импортирует, использует, предлагает к продаже и продает в Соединенных Штатах устройства, которые соответствуют и реализуют протокол iBeacon и нарушают патентные иски. Сюда входят устройства, которые работают в соответствии с BLE, реализующие IOS 7 и выше, такие как: 1) iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7. Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и 2) iPad (3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го поколения), iPad 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Air и iPad Air 2.

Если копаться в реальных патентах, они невероятно универсальны и никогда не должны были быть приняты Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO). Чтобы выбрать только один из патентов, процитированных в этом случае:

Способ представления информации принимающей системой обработки данных, при этом упомянутый способ включает в себя: прием упомянутой принимающей системой обработки данных объекта, упомянутый объект содержит информацию и инструкции для представления упомянутой информации, упомянутые инструкции включают в себя спецификацию события, которая должна контролироваться упомянутой упомянутой принимающая система обработки данных для запуска, когда следует представлять упомянутую информацию, упомянутая спецификация события включает в себя условие местонахождения и условие для обнаружения конкретного действия пользователя со стороны пользователя упомянутой принимающей системы обработки данных, упомянутое условие местонахождения определяет, является ли местоположение упомянутой принимающей обработки данных система находится поблизости от другой системы обработки данных; сохранение с помощью упомянутой принимающей системы обработки данных упомянутой информации в памяти упомянутой принимающей системы обработки данных; обработка, упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутые инструкции после упомянутого приема упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого объекта; конфигурирование упомянутой принимающей системой обработки данных инициирующего события для упомянутой спецификации события в ответ на упомянутую обработку упомянутой системой обработки принимаемых данных упомянутых инструкций; мониторинг упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события в ответ на упомянутую конфигурацию упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события; распознавание упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события после упомянутого мониторинга упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события; и предоставления упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутой информации, основанной, по меньшей мере, частично на упомянутом условии местонахождения, после упомянутого распознавания упомянутой принимающей системой обработки данных,

Все это представляет собой сложный способ описания концепции устройств, взаимодействующих друг с другом, а затем инициирующих действия. Специалисты считают, что такие нелепые случаи, как этот, должны быть исключены при первом рассмотрении, а патенты признаны недействительными. Помимо этого, должны быть предусмотрены штрафы за необоснованные заявления, которые отпугивают троллей больше, чем их цели.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги