Патентный тролль подал в суд на Apple из-за технологии Bluetooth

Очередной патентный тролль, подающий в суд на Apple, служит хрестоматийным примером необходимости патентной реформы.

Как стало известно astera.ru, компания BillJCo, также известная как LBX Technologies, по сути, пытается заявить о праве собственности на концепцию связи на короткие расстояния между устройствами с использованием Bluetooth. Как и во многих подобных случаях, дело возбуждает так называемая организация по заявлению патентов, также известная как патентный тролль: компания, которая покупает патенты с конкретным намерением подать иск о нарушении, а не делать что-либо.

На Apple подали в суд за нарушение патентных прав компании BillJCo, LLC (LBX Technologies). Компания также подала в суд на Hewlett Packard в рамках отдельного иска. В обоих случаях патентный тролль заявляет, что их шесть полученных патентов были нарушены.

В своем иске BillJCo заявляет, что «Apple производит, импортирует, использует, предлагает к продаже и продает в Соединенных Штатах устройства, которые соответствуют и реализуют протокол iBeacon и нарушают патентные иски. Сюда входят устройства, которые работают в соответствии с BLE, реализующие IOS 7 и выше, такие как: 1) iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7. Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max и 2) iPad (3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го поколения), iPad 2, iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Air и iPad Air 2.

Если копаться в реальных патентах, они невероятно универсальны и никогда не должны были быть приняты Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO). Чтобы выбрать только один из патентов, процитированных в этом случае:

Способ представления информации принимающей системой обработки данных, при этом упомянутый способ включает в себя: прием упомянутой принимающей системой обработки данных объекта, упомянутый объект содержит информацию и инструкции для представления упомянутой информации, упомянутые инструкции включают в себя спецификацию события, которая должна контролироваться упомянутой упомянутой принимающая система обработки данных для запуска, когда следует представлять упомянутую информацию, упомянутая спецификация события включает в себя условие местонахождения и условие для обнаружения конкретного действия пользователя со стороны пользователя упомянутой принимающей системы обработки данных, упомянутое условие местонахождения определяет, является ли местоположение упомянутой принимающей обработки данных система находится поблизости от другой системы обработки данных; сохранение с помощью упомянутой принимающей системы обработки данных упомянутой информации в памяти упомянутой принимающей системы обработки данных; обработка, упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутые инструкции после упомянутого приема упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого объекта; конфигурирование упомянутой принимающей системой обработки данных инициирующего события для упомянутой спецификации события в ответ на упомянутую обработку упомянутой системой обработки принимаемых данных упомянутых инструкций; мониторинг упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события в ответ на упомянутую конфигурацию упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события; распознавание упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события после упомянутого мониторинга упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутого триггерного события; и предоставления упомянутой принимающей системой обработки данных упомянутой информации, основанной, по меньшей мере, частично на упомянутом условии местонахождения, после упомянутого распознавания упомянутой принимающей системой обработки данных,

Все это представляет собой сложный способ описания концепции устройств, взаимодействующих друг с другом, а затем инициирующих действия. Специалисты считают, что такие нелепые случаи, как этот, должны быть исключены при первом рассмотрении, а патенты признаны недействительными. Помимо этого, должны быть предусмотрены штрафы за необоснованные заявления, которые отпугивают троллей больше, чем их цели.