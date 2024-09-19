Apple добавила в IPhone 16 беспроводное восстановление прошивки

Apple представила новую функцию RecoveryOS для iPhone 16 с iOS 18. Ранее она помогала восстанавливать прошивку Apple Watch и Apple TV, а теперь можно будет использовать её для восстановления iPhone 16 с помощью других iPhone или iPad.

Если iPhone 16 перестанет работать и перейдет в режим восстановления, рядом можно положить другое устройство, чтобы запустить процесс восстановления. Оно автоматически загрузит нужную версию iOS и перенесёт её на заблокированный телефон, устраняя необходимость подключения к ПК.

На данный момент эта функция доступна только для iPhone 16, хотя восстановление можно проводить с любым устройством на iOS 18. Новые iPhone имеют специальный раздел восстановления, который управляет процессом независимо от основной системы.

Неизвестно, будет ли эта функция доступна для старых моделей iPhone, так как это может потребовать аппаратных изменений. Тем не менее нововведение значительно упростит решение проблем с прошивкой, избавляя пользователей от необходимости посещать сервисные центры.