Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны на Android

Предложение компания выдвинула на китайском сайте, где опубликован список смартфонов за сдачу которых можно получить скидки.

Apple для покупки iPhone предлагает сдавать смартфоны не только смартфоны на Android, но и собственные устройства, за которые скидка будет приличной.

Например, за iPhone XS Max или iPhone XS сумма скидки составит 527 или 485 долларов, а вот за Huawei P30 и P30 Pro экономия составит всего 28 долларов, но если сдать Xiaomi Mi 8, то тут уже указана скидка в размере 105 долларов.

В компании отметили, что сдать можно только те устройства, которые указаны в списке, а другие старые аппараты компания примет для бесплатной утилизации.