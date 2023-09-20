Новые наушники AirPods Pro 2 с USB-C оценили в России в 33 000 рублей

Магазин «Эльдорадо» первым начал принимать предзаказы на новые наушники Apple AirPods Pro 2 с портом USB-C.

Цена модели в России составляет 32 999 рублей, пишет hi-tech.mail.ru. Это самые дорогие AirPods от Apple для российского покупателя.

Для сравнения, AirPods Pro 2 с портом Lightning стоят 24 999 рублей. Таким образом, за переход на USB-C придется переплатить почти 10 000 рублей.

В остальном модели идентичны — звучание и время работы от батареи.

Магазин обещает доставить новинку к 15 октября. Эксперты рекомендуют подождать с покупкой до снижения цены до уровня старой модели.