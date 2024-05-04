AnTuTu привёл топ самых мощных бюджетных Android-телефонов в 2024 году

В апреле, бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных и доступных по цене Android-смартфонов.

На первом месте рейтинга оказался бюджетный смартфон OnePlus Ace 3V с процессором Snapdragon 7+ Gen 3, набравший впечатляющие 1,44 миллиона баллов.

Второе и третье места заняли Realme GT Neo6 SE с чипом Snapdragon 7+ Gen 3 и Redmi K70E, который работает на чипе MediaTek Dimensity 8300 Ultra, набравшие 1,42 и 1,37 миллиона баллов соответственно.

Realme GT Neo5 SE и Redmi Note 12 Turbo заняли четвёртое и пятое места со счетами 1,14 и 1,13 миллиона баллов соответственно. Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 7+ Gen 2.

С шестого по девятое место в списке находятся смартфоны, работающие на чипе MediaTek Dimensity 8200: Oppo Reno 11 с результатом в 994 тысячи баллов, iQOO Neo7 SE и iQOO Z8 с 968 тысячами баллов каждый, а также Redmi Note 12T Pro с 885 тысячами баллов в разогнанной версии процессора Dimensity 8200 Ultra.

Десятое место занял OnePlus Ace на базе чипа Dimensity 8100 Max, который получил 881 тысячу баллов.