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AnTuTu определили топ-10 самых мощных Android-смартфонов июня

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В июне 2024 года были определены самые мощные Android-смартфоны, в соответствии с данными бенчмарка AnTuTu.

AnTuTu определили топ-10 самых мощных Android-смартфонов июня

По результатам тестирования AnTuTu, самым мощным Android-смартфоном июня оказался ASUS ROG Phone 8 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и объемом памяти 16 + 256 ГБ.

Он набрал в среднем 2 135 740 баллов. На втором месте расположился OPPO Find X7 с чипом MediaTek Dimensity 9300, который набрал всего на 1,5% меньше баллов, чем лидер.

Интересно, что более дорогой OPPO Find X7 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 3 оказался только на десятом месте с небольшим отставанием от лидера в 5,9%.

Также стоит отметить, что iQOO Neo9S Pro с разогнанным чипом Dimensity 9300+ занял третью позицию в рейтинге. А игровой смартфон Red Magic 9 Pro+ с активной системой охлаждения оказался лишь на четвертом месте.

Интересно будет увидеть, как выступит Red Magic 9S Pro с разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3 после его выпуска, учитывая, что предварительно он установил рекорд в бенчмарке AnTuTu.

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