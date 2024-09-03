AnTuTu: OnePlus Ace 3V возглавил топ-10 мощнейших среднебюджетных смартфонов августа

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали обновлённый рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего класса за август 2024 года.

В этом списке наибольшее количество моделей представлено с чипами MediaTek, однако первое место всё же досталось смартфону на базе процессора Snapdragon.

Лидером среди устройств среднего класса стал OnePlus Ace 3V, который использует чип Snapdragon 7+ Gen 3 и набрал 1 421 209 баллов.

На втором месте расположился realme GT Neo6 SE с тем же процессором, который продемонстрировал результат в 1 381 411 баллов. Третью позицию занял Redmi K70E, работающий на процессоре Dimensity 8300 Ultra, с результатом 1 349 017 баллов.

Далее в списке следуют realme GT Neo5 SE с Snapdragon 7+ Gen 2, который набрал 1 145 403 балла, а также Redmi Note 12 Turbo на том же чипе с результатом 1 128 288. Замыкает пятёрку лидеров iQOO Z8 на Dimensity 8200 с 967 627 баллами.

В нижней части рейтинга расположены iQOO Neo7 SE с 965 386 баллов, OnePlus Ace Racing Edition на Dimensity 8100 Max с результатом 885 096, и Redmi Note 12T Pro на Dimensity 8200 с 878 935 баллами. Десятое место занял OPPO K100 5G, который работает на чипе Dimensity 8000 Max и набрал 840 982 балла.

Также бенчмарк опубликовал ранее и рейтинг самых производительных флагманских устройств.