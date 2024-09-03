В AnTuTu назвали производительные Android-смартфоны среднего класса

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили обновлённый рейтинг производительности флагманских смартфонов за август, в котором заметно преобладают модели на базе процессоров Qualcomm.

Лидером этого месяца стал Nubia Red Magic 9S Pro+, который удивил пользователей своей мощностью. Смартфон оснащён разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3 и 24 ГБ оперативной памяти, что позволило ему набрать впечатляющие 2 127 528 баллов в тестах производительности.

На втором месте разместился OnePlus Ace 3 Pro, также использующий Snapdragon 8 Gen 3 и имеющий аналогичный объём ОЗУ. Его результат составил 2 107 208 баллов, что подтверждает высокие характеристики данного устройства.

Третью позицию занял iQOO Neo9S Pro+, который оборудован 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Он продемонстрировал результат в 2 106 419 баллов, что делает его отличным вариантом для требовательных пользователей.

Четвёртое место занял ASUS ROG Phone 8 Pro, который набрал 2 093 592 балла, продолжая традицию игрового бренда ASUS по созданию мощных устройств.

Следующими в списке идут iQOO Neo9S с результатом 2 091 933 балла и Redmi K70 Ultra, набравший 2 085 769 баллов. Оба смартфона работают на чипах MediaTek Dimensity 9300+ и имеют 16 ГБ оперативной памяти, что также свидетельствует о высокой производительности.

В топ-10 также вошли три модели от vivo: X100 Ultra с результатом 2 050 569 баллов, X100 Pro с 2 019 403 баллами и базовая версия X100, набравшая 2 015 347 баллов. Замыкает рейтинг OnePlus 12, который, как и другие лидеры, использует Snapdragon 8 Gen 3 и продемонстрировал результат в 2 010 851 балл.