Аналитик Минг Чи-Куо: Apple продала свыше 160 тысяч гарнитур Vision Pro

Известный аналитик Мин-Чи Куо оценил первую партию гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro в 60-80 тысяч заказанных штук. Однако, уже через несколько дней он скорректировал свои прогнозы, увеличив количество до 100-180 тысяч штук.

Несмотря на быструю распродажу первой партии, аналитик предупреждает, что это не гарантирует постоянно высокого спроса на гарнитуру.

Сразу после начала приема предварительных заказов на Apple Vision Pro, время ожидания товара для новых клиентов выросло до 5-7 недель, пишет 3dnews.

Однако, за первые два дня ожидание не продолжалось увеличиваться. Это может указывать на то, что спрос на гарнитуру может уменьшиться в будущем.

Обычно, при выходе нового поколения iPhone время ожидания продолжает увеличиваться в первые 48 часов. В случае с Vision Pro такого роста не наблюдается.

Мин-Чи Куо отмечает, что это может означать, что спрос на гарнитуру может не быть таким высоким. Кроме того, информация о том, что производитель Luxshare будет работать сверхурочно, чтобы обеспечить непрерывную поставку Vision Pro, также не указывает на высокий спрос.

Это связано с тем, что гарнитура является сложным устройством для производства, и Luxshare уже с самого начала вынужден работать сверхурочно, чтобы не отставать от планов Apple.

Аналитик считает, что Apple и ее партнерам не составит труда выпустить 500 000 гарнитур Vision Pro в этом году. Однако вопрос в том, как быстро спрос снизится после выпуска устройства в США.

У Apple более 1,2 миллиарда пользователей, и чтобы полностью распродать первую партию Vision Pro, всего лишь 0,007% клиентов Apple должны проявить интерес к гарнитуре. Поэтому продукт останется нишевым и не получит широкого распространения.