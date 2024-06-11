Amazon случайно раскрыл информацию о новых умных часах Samsung Galaxy Watch FE

Онлайн-магазин Amazon случайно опубликовал информацию о новых умных часах Samsung Galaxy Watch FE еще до их официальной презентации.

Там были указаны цена, размеры и даже дата начала продаж. Интересно, что эта дата не совпадает с днем презентации Galaxy Unpacked.

Согласно размещенной информации, базовая версия часов без eSIM будет стоить €199 в Италии. Размеры устройства составят 40 x 10 x 39 мм, а вес — 26,6 грамма.

На одном из скриншотов также была видна надпись на итальянском языке, указывающая на дату начала продаж: 24 июня. Если эта информация подтвердится, то устройства появятся в продаже за месяц до презентации Galaxy Unpacked.

Предварительная стоимость новинки составит 215 долларов, а ее характеристики будут близки с Watch4.