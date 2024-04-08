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Samsung может выпустить обновленные Galaxy Watch 4, а не новые Galaxy Watch FE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Надежный источник Макс Джамбор в социальной сети Х подтвердил, что Samsung не планирует выпускать модель Galaxy Watch FE и что предстоящие часы будут переизданием Galaxy Watch 4 2021 года.

Это подтверждается и информатором Роланда Квандта. Если информация правдива, то новые часы вероятно будут иметь многие общие функции с Galaxy Watch 4 2021 года.

Оригинальные Galaxy Watch 4 доступны в размерах 40 мм и 44 мм и имеют чипсет Samsung Exynos W920, продвинутые функции отслеживания состояния здоровья, такие как измерение состава тела и отслеживание сна, а также работают на Wear OS 3 и оснащены круглым дисплеем Super AMOLED.

Ожидается, что новая версия Galaxy Watch 4 (2024) будет иметь некоторые улучшения и возможно, отличаться незначительно по характеристикам от предыдущей модели.

Однако, конкретные детали, включая цену и дату выпуска, пока неизвестны.

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