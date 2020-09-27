Amazon предупредила клиентов о дефиците PlayStation и Xbox Series X

В частности, в Amazon предупреждают клиентов, оформивших заказ на игровые приставки, что они могут не получить их в день старта продаж.

Причиной такого события является очень высокий спрос на консоли.

Впрочем, Amazon предупредила клиентов о возможном дефиците PlayStation и Xbox Series X, при этом в разосланных письмах не утверждается, что клиенты не получат свой заказ в день старта продаж.

Представители Amazon заявили, что проблема решается и возможно никаких сбоев наблюдаться не будет вовсе.

Впрочем, в компании решили предупредить пользователей за месяц до старта продаж, поэтому не исключено, что в дальнейшем в целом PlayStation и Xbox Series X будут дефицитными.