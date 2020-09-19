Опубликованы первые «живые» снимки Sony PlayStation 5

PS5 — самая большая игровая консоль в современной истории.

Предстоящее оборудование Sony для PS5 было представлено на Тайваньской национальной комиссии по коммуникациям (NCC), предоставив первые фотографии консоли следующего поколения крупным планом. NCC опубликовала множество изображений, на которых показана стандартная PS5, расположенная горизонтально, прилагаемые кабели и съемное основание, которое удерживает консоль как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Фотографии также показывают, насколько велика PS5 на самом деле. Ранее на этой неделе мы узнали, что PS5 — самая большая игровая консоль в современной истории, она даже превосходит размеры видеомагнитофона Xbox One и собственную PS3 Sony. Sony обнародовала официальные размеры во время мероприятия для PS5 на этой неделе, но они не включают «самую большую проекцию» или дополнительные базовые измерения.

К сожалению, на фотографиях не видно, как именно получить доступ к слоту NVMe на PS5. Sony позволяет владельцам PS5 расширять пространство для хранения, но нет полной информации о том, как именно это будет работать. Sony также рпоказывала, что оборудование PS5 настраивается таким образом, как предыдущие поколения консолей PlayStation, поэтому вполне возможно, что по крайней мере одна боковая панель PS5 является съемной.