Акции Nvidia опять бьют рекорды после презентации новых видеокарт

По словам одного аналитика, ценообразование и технические достижения Nvidia «повышают ценность предложения для разработчиков и геймеров».

Акции Nvidia Corp. закрылись четвертый день подряд до рекордных максимумов в среду после того, как аналитики горячо аплодировали производителю микросхем за его решение предложить значительное обновление своих игровых карт без повышения цен.

Акции закрылись с повышением на 3,8% до рекордных 573,86 долларов после дневного рекорда в 589,07 долларов, достигнутого четвертой сессией подряд с рекордными ценами. Во вторник Nvidia анонсировала следующее поколение игровых карт, основанных на архитектуре Ampere.

Аналитик Bank of America Вивек Арья, имеющий рейтинг покупателя, поднял свою целевую цену с 600 долларов до уличного максимума в 650 долларов. В то время как некоторые критики два года назад утверждали, что карты Nvidia на основе Тьюринга не дают большого стимула для обновления с предыдущего поколения карт на основе Pascal, Арья сказал, что Ampere предлагает сильный аргумент в пользу обновления, что может привести к тому, что 75% игроков все еще используют Pascal.

Аналитик Wells Fargo Аарон Рэйкерс, который имеет рейтинг покупателя и повысил свою целевую цену до 605 долларов с 535 долларов, отметил, что цены на обновление Ampere существенно отличаются от последних двух поколений графических процессоров Nvidia.

Любопытно, что на момент публикации Nvidia предлагала свои старые карты на основе Тьюринга по ценам, аналогичным ценам на обновленные. редставитель Nvidia отказался комментировать, планирует ли компания снизить цены на карты Тьюринга.