Nvidia представила игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

Nvidia Corporation выпустила новую линейку видеокарт, которая, по ее утверждению, в два раза быстрее своих предшественников.

В заявлении компании говорится, что эти карты Ampere RTX второго поколения разработаны с использованием технологии трассировки лучей. По данным Bloomberg, чипы для предстоящего запуска будут производиться Samsung Electronics с использованием 8-нанометрового техпроцесса, в отличие от карт Ampere первого поколения. В первом поколении использовался 7-нм техпроцесс Taiwan Semicon Conductor Mfg Co (NYSE: TSM ).

Nvidia заявила, что в ее серии GeForce RTX 30 используются более быстрые тензорные ядра третьего поколения и новые потоковые мультипроцессоры для улучшения визуальных эффектов и ускорения ИИ в играх. Они оснащены HDMI 2.1, который поддерживает высокую частоту обновления 4K и игры 8K.

Топовая модель RTX 3090 стоит 1 499 долларов (около 111 140 рублей) , а базовая модель — 499 долларов (около 37 000 рублей), и ожидается, что она будет выпущена в конце этого месяца.

Поскольку технология трассировки лучей улучшает визуальные образы во время игрового процесса, требования к вычислительной мощности намного выше, что, в свою очередь, снижает частоту кадров, согласно Nvidia. По заявлению компании, новая серия RTX решает эти проблемы, с которыми сталкиваются энтузиасты киберспорта, геймеры и стримеры.

Конкурент Nvidia, Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD ) недавно выпустил видеокарту Radeon RX 5300 — графический процессор, поддерживающий игры AAA, esports и Virtual Reality.

После роста на 3,37% в часы торгов, акции Nvidia прибавили еще 0,35% в расширенные рыночные часы и закрылись на отметке 554,80 доллара.