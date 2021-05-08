Оказалось, что в новой версии iOS 14.5 пользователи очень быстро воспользовались новой возможностью – запрет на отслеживание данных.

Статистика компании Flurry Analytics, показала, что 96% пользователей iPhone в США запретили приложениям отслеживать свои данные, причем изначально специалисты полагали, что показатель будут значительно меньше.

Только 4% пользователей при использовании приложений согласились на слежку, тогда как остальные – запретили.

Если говорить о пользователях по всему миру, то запрет на отслеживание в этом случае составил 88%.