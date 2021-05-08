96% пользователей iPhone в США запретили приложениям отслеживать свои данные08.05.2021 23:57
Оказалось, что в новой версии iOS 14.5 пользователи очень быстро воспользовались новой возможностью – запрет на отслеживание данных.
Статистика компании Flurry Analytics, показала, что 96% пользователей iPhone в США запретили приложениям отслеживать свои данные, причем изначально специалисты полагали, что показатель будут значительно меньше.
Только 4% пользователей при использовании приложений согласились на слежку, тогда как остальные – запретили.
Если говорить о пользователях по всему миру, то запрет на отслеживание в этом случае составил 88%.
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