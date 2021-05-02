В Instagram и Facebook убеждают пользователей в пользе сбора их личных данных

Недавно для iPhone и iPad начали распространять обновление операционной системы версии iOS 14.5, где появились новые правила конфиденциальности.

В операционной системе пользователи смогут воспользоваться новыми настройками, благодаря которым появилась возможность запретить приложениям сбор личных данных.

С новыми требованиями все приложения должны получить разрешение на сбор личных данных, причем разрешение должно быть в явной форме.

На эти изменения уже отреагировали разработчики Instagram и Facebook, которые желают снизить влияние новой политики конфиденциальности.

В соцсетях пользователям iPhone и iPad стали присылать уведомления в Facebook и Instagram, где тонко намекают, что отказ от сбора личных данных может повлечь за собой отказ в использовании приложений бесплатно.

Однако наряду с этим соцсети Instagram и Facebook убеждают пользователей в пользе сбора их личных данных, уточняя, что информация нужна для лучшей настройки рекламы.