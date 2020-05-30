4 июня пройдёт презентация игр для Sony PlayStation 5

Sony официально объявила о своей онлайн-презентации, посвященной PlayStation 5 и играм для нее.

Еще несколько дней назад «АСТЕРА» писала, что в начале следующего месяца будет проведена презентация игр для нового поколения консоли.

Теперь точно известно, что долгожданное мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 по московскому времени.

Пока неизвестно будет ли 4 июля представлена сама консоль или покажут только игры для нее.

Накануне представитель Sony сообщил, что все внутренние игровые студии сосредоточатся на разработке игр для PlayStation 5.

Напомним, старт продаж PlayStation 5 запланирован на ноябрь, но по какой цене неизвестно. Эксперты уверены, что PlayStation 5 будут продавать за 500 долларов.