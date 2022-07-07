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Компания Xiaomi показала своего робопса CyberDog вживую в индийских магазинах Mi Home

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Робот-собака CyberDog от компании Xiaomi был представлен пока только на слайдах в августе прошлого года.
Накануне робота продемонстрировали в индийских розничных магазинах. Показ CyberDog провели в Ахмадабаде, Дели, Калькутте, Мумбаи и Ченнаи.

CyberDog пока не поступил в продажу, но ожидается что это произойдет в 2022 году.

Компания Xiaomi показала своего робопса CyberDog вживую в индийских магазинах Mi Home Компания Xiaomi показала своего робопса CyberDog вживую в индийских магазинах Mi Home

Xiaomi своего первого четвероного робота будет продавать по цене 1542 доллара, причем всего таких устройств будет выпущено около тысячи штук.

Для работы всех систем CyberDog используется платформа Nvidia Jetson Xavier NX, а для программного обеспечения предусмотрен SSD накопитель на 128 ГБ.

В роботе есть бинокулярные сверхширокоугольные камеры, датчик определения глубины, GPS, ультразвуковые датчики USB Type-C и HDMI. Вес «собаки» всего 3 кг.

Компания Xiaomi представила собственной разработки робота-пса CyberDog

CyberDog
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