Xiaomi своего первого четвероного робота будет продавать по цене 1542 доллара, причем всего таких устройств будет выпущено около тысячи штук.

CyberDog от Xiaomi стал первым подобным роботом компании, а разработали его не как очередную дорогую игрушку, а как устройство для энтузиастов, которые увлекаются робототехникой.

CyberDog по внешнему виду очень сильно напоминает робота Spot производства Boston Dynamic. «Собака» получила 11 датчиков, приводы собственной разработки и программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Робот уже может производить сложные действия, также его разработчики обучили сальто назад.

Для работы всех систем CyberDog используется платформа Nvidia Jetson Xavier NX, а для программного обеспечения предусмотрен SSD накопитель на 128 ГБ.

В роботе есть бинокулярные сверхширокоугольные камеры, датчик определения глубины, GPS, ультразвуковые датчики USB Type-C и HDMI. Вес «собаки» всего 3 кг.