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Компания Xiaomi представила собственной разработки робота-пса CyberDog

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Xiaomi своего первого четвероного робота будет продавать по цене 1542 доллара, причем всего таких устройств будет выпущено около тысячи штук.
CyberDog от Xiaomi стал первым подобным роботом компании, а разработали его не как очередную дорогую игрушку, а как устройство для энтузиастов, которые увлекаются робототехникой.

Компания Xiaomi представила собственной разработки робота-пса CyberDog

CyberDog по внешнему виду очень сильно напоминает робота Spot производства Boston Dynamic. «Собака» получила 11 датчиков, приводы собственной разработки и программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Робот уже может производить сложные действия, также его разработчики обучили сальто назад.

Компания Xiaomi представила собственной разработки робота-пса CyberDog

Для работы всех систем CyberDog используется платформа Nvidia Jetson Xavier NX, а для программного обеспечения предусмотрен SSD накопитель на 128 ГБ.

В роботе есть бинокулярные сверхширокоугольные камеры, датчик определения глубины, GPS, ультразвуковые датчики USB Type-C и HDMI. Вес «собаки» всего 3 кг.

Компания Xiaomi представила собственной разработки робота-пса CyberDog

CyberDog Xiaomi
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