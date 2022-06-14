Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 выдержал больше 418 000 раскладываний

Запас прочности у Samsung Galaxy Z Flip 3 оказался выше, чем заявляет производитель.
Samsung заявляет, что «раскладушка» Galaxy Z Flip 3 способна выдержать 200 тыс. складываний, но авторы канала Mrkeybrd решили не доверять словам, поступившим от компании.
На канале Mrkeybrd в прямом эфире запустили тестирование Galaxy Z Flip 3 на прочность механизма складывания и раскладывания.
Тестирование началось 8 июня и продлилось до 13 июня, за эти дни на специальном механизме Galaxy Z Flip3 сложили более 418 000 раз.
Затем механизм сломался, при этом сам экран остался целым.
Стоит напомнить, что первый Galaxy Z Fold не выдерживал заявленного количества складывания, и достаточно быстро выходил из строя.
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