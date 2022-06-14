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Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 выдержал больше 418 000 раскладываний

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Запас прочности у Samsung Galaxy Z Flip 3 оказался выше, чем заявляет производитель.

Samsung заявляет, что «раскладушка» Galaxy Z Flip 3 способна выдержать 200 тыс. складываний, но авторы канала Mrkeybrd решили не доверять словам, поступившим от компании.

На канале Mrkeybrd в прямом эфире запустили тестирование Galaxy Z Flip 3 на прочность механизма складывания и раскладывания.

Тестирование началось 8 июня и продлилось до 13 июня, за эти дни на специальном механизме Galaxy Z Flip3 сложили более 418 000 раз.

Затем  механизм сломался, при этом сам экран остался целым.

Стоит напомнить, что первый Galaxy Z Fold не выдерживал заявленного количества складывания, и достаточно быстро выходил из строя.

 

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Samsung Samsung Galaxy Z Flip 3
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