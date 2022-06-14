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Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 дебютировал на первых фотографиях

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В маленьком раскладном смартфоне будет установлено два аккумулятора, где один будет емкостью 2555 мАч, а второй — 1040 мАч.
В сети опубликовали «живые» фото Samsung Galaxy Z Flip 4 с гибким экраном.

Вместе со снимком самого смартфона были опубликованы фотографии аккумуляторов, которые будут в аппарате.

Так, Galaxy Z Flip 4 получит две батареи — 2555 мАч и 1040 мАч. Общая заявленная емкость Galaxy Z Flip 4 составит 3700 мАч.

В Samsung Galaxy Z Flip 3 общая емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 дебютировал на первых фотографиях Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 дебютировал на первых фотографиях
Ранее сообщалось, что в раскладном смартфоне от Samsung установят экран диагональю 6,7-дюйма с частотой обновления 120 Гц, и дополнительный экран на внешней стороне с диагональю 2,1 дюйма.

Оперативной памяти в смартфоне будет 8 ГБ, а вот какой в смартфоне установят процессор неизвестно. Презентация Samsung Galaxy Z Flip 4 должна состоятся в августе.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 дебютировал на первых фотографиях

Samsung Samsung Galaxy Z Flip 4
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