Новые iPhone 14 получат селфи-камеру с автофокусом

Накануне появились макеты iPhone 14 для производителей чехлов, тогда источник фото сообщил, что в новом поколении смартфонов от Apple уже будет установлен датчик изображения на 48 Мп.

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со ссылкой на свои источники, связанные с поставкой комплектующих для Apple, сообщил что в iPhone 14 будет улучшена не только основная камера, но и фронтальная.

В ней установят датчик с диафрагмой F/1.9 и автофокусом.

За счет этого смартфоны смогут делать фото на фронтальную камеру с большей глубиной резкости, а во время видеозвонков будет всегда четко видно собеседника.