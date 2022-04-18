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Дизайн линейки iPhone 14 продемонстрировали на макетах

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Автор изображения указал, что это макеты нового поколения смартфонов, которые предоставляют производителям защитных чехлов.
В сети появилось фото макетов iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max, и как указано, в новой линейке нет iPhone 14 mini.

Многие инсайдеры ранее сообщали, что Apple в 2022 году откажется от mini-версии, так как эти аппараты на рынке не пользуются высоким спросом.

Также была информация, что в iPhone 14 Pro и Pro Max уже установят 48 Мп модуль в основной камере, он будет больше чем текущий и это прекрасно видно на макетах.

Помимо этого, источник фото написал, что новые смартфоны лишатся челки, и вместо нее будет два выреза в экране.

iPhone 14
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