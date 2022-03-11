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Геймерам рассказали, как сохранить купленные игры, к которым могут отрезать доступ

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Microsoft из магазина игр для консолей и компьютера уже удалила огромное количество игр. Следом за ней это сделала Sony, которая недавно объявила, что россиянам больше недоступен магазин PS Store.

Владельцы консолей PlayStation могут пока только запускать приобретённые игры, но покупать новые уже невозможно.

Некоторые полагают, что Sony пойдет дальше и заблокирует еще доступ к приобретённым играм.

Стоит отметить, что еще в Steam тоже введены ограничения платежей из России и Белоруссии.

Для того чтобы сохранить возможность играть на консоли, нужно скачать во внутреннюю память приставки нужные игры, и перевести PlayStation в автономный режим.

Таким образом, можно будет играть, но возможности игры по сети не будет.

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