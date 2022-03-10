PlayStation приостанавливает все поставки аппаратного и программного обеспечения в Россию

Sony Interactive Entertainment, подразделение Sony, управляющее популярной консолью PlayStation, приостанавливает все поставки программного и аппаратного обеспечения в Россию из-за вторжения страны в Украину.

«Sony Interactive Entertainment (SIE) присоединяется к мировому сообществу в призыве к миру в Украине», — заявил представитель SIE Джо Тараборрелли в заявлении, переданном The Verge . «Мы приостановили все поставки программного и аппаратного обеспечения, запуск Gran Turismo 7 и работу PlayStation Store в России». Тараборелли добавил, что Sony объявила о пожертвовании в размере 2 миллионов долларов Верховному комиссару ООН по делам беженцев и неправительственной организации Save the Children для поддержки пострадавших от вторжения.

SIE следит за такими компаниями, как Activision Blizzard, Epic Games , EA , CD Projekt Red , Ubisoft и Take-Two, останавливающими продажи в России. Производитель Xbox Microsoft также приостановил «все новые продажи продуктов и услуг Microsoft» в стране. Nintendo перевела свой российский интернет-магазин в режим обслуживания, поскольку его платежная система приостановила обработку рублей и отложила запуск Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp с ранее запланированной даты запуска 8 апреля из-за «недавних событий в мире».