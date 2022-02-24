В марте 2022 года подписчики PS Plus получат ARK: Survival Evolved и Team Sonic Racing

Сетевой информатор уже неоднократно предоставлял достоверную инсайдерскую информацию.

В этот раз пользователь ресурса Dealabs под псевдонимом billbil-kun сообщил, что подписчики PlayStation Plus в марте бесплатно получат ARK: Survival Evolved и Team Sonic Racing.

Первый проект является симулятором выживания, второй — гоночной аркадой.

Напомним, PlayStation Plus обновляет бесплатные подборки в первый вторник месяца, а информацию о бесплатных проектах раскрывают 23 числа каждого месяца.